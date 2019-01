La septième et avant-dernière manche du Trophée AP Assurances de cyclocross se tiendra dimanche à Bruxelles sur un nouveau parcours, entre les auditoires et les espaces verts de la VUB et de l'ULB. Ce qui lui vaut le nom de Brussels Universities Cyclocross. Mathieu van der Poel est en tête de ce classement de régularité, mais le duel avec Toon Aerts reste intense. Wout Van Aert sera lui absent.

Après le retrait de la manche de Spa-Francorchamps, l'organisateur, Golazo, a opté pour une toute nouvelle épreuve à Bruxelles. "C'est un parcours qui a entièrement été dessiné à partir de zéro", a expliqué Erwin Vervecken. "On n'a jamais disputé de cross ici, et on ne s'y est jamais entraîné. En tant que coureur, c'est agréable de pouvoir rouler sur un nouveau circuit. De temps à autre, ils sont affamés de nouveaux défis."

Le départ du Brussels Universities Cyclocross sera donné depuis un chemin qui sépare le campus de la VUB et de l'ULB. Après le coup d'envoi de l'épreuve, les coureurs vont plonger côté francophone, où les attend un parcours vallonné avec une sévère dénivellation. Après une zone vallonnée en gazon, ils plongeront via une descente spectaculaire en direction du parcours sur le campus de la VUB. Pour Vervecken, il s'agit "d'un des pôles d'attraction du circuit".

Une seconde attraction pour le public sera l'amphithéâtre de la VUB, une oasis de verdure en paliers où les étudiants ont coutume de souffler entre les cours. Les coureurs y passeront à quatre reprises: à deux reprises en descente, et deux fois en montée. "Une portion cruciale du parcours", selon Vervecken. Un obstacle "étonnant et spectaculaire" restera encore à franchir avant l'arrivée.

Vainqueur à Baal, van der Poel est en tête du général avec 8 secondes d'avance sur Toon Aerts et 4:18 sur Michael Vanthourenhout. Chez les dames, Sanne Cant possède 2:34 d'avance sur Loes Sels et 4:38 sur Nikki Brammeier.