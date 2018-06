Le cycliste binchois De Winter sera-t-il prophète en son pays ?

Qu'importe le résultat du Championnat de Belgique de cyclisme demain en fin de journée à Binche, un coureur vivra, quoiqu’il arrive, un rêve éveillé: Ludwig De Winter, 25 ans, le seul Binchois du peloton professionnel, qui évoluera donc à domicile à l'occasion de ce championnat national. Il a vécu son enfance à Binche, il vit toujours à Binche et il a même été Gille de Binche au sein de la société carnavalesque " Les Réguénaires ". Une activité qu’il a provisoirement mise entre parenthèses pendant sa carrière sportive.

Son petit plaisir annuel désormais, c’est de participer à Binche-Chimay-Binche en octobre, son… Championnat du Monde. En 2018, le plaisir est donc double ! " Cette année 2018, c’est vrai, j’ai droit à deux Championnats du Monde entre guillemets. On rigole souvent quand je dis que Binche-Chimay-Binche c’est mon Mondial à moi… Mais ici, avoir le Championnat de Belgique chez moi, c’est énorme ! Aurais-je encore cette chance dans ma vie ? Qui a cette chance de pouvoir disputer un championnat à domicile ? " Ludwig De Winter ne fait évidemment pas partie des favoris et il en est bien conscient. Mais il espère vraiment faire vibrer ses supporters. " Je n’ose pas parler de victoire avec, au départ, des garçons comme Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Oliver Naesen et les autres… il y aura du niveau. Je ne me place pas encore à leur hauteur. Mais ma motivation sera… monstrueuse ! Le public sera derrière moi… franchement, je n’arrive pas encore à y croire. "

Justin Jules aussi

Surprise : De Winter n'est pas le seul au sein de l'équipe Wallonie Bruxelles-Veranclassic-Aqua Protect à avoir la chance de courir cette année son championnat national à la maison puisque Justin Jules disputera également chez lui, dans une semaine, le Championnat de France. Ce sera à Mantes-la-Jolie. " Je suis exactement dans la même situation que Ludwig. Le National se déroulera vraiment sur mes routes d’entraînement à l’époque où j’habitais en Ile de France, dans le Val d’Oise. Mantes-la-Jolie, c’est à moins de dix kilomètres de ma ville d’origine (NDLR : Sartrouville). C’est vraiment l’objectif de l’année. Je ne peux pas me retirer ça de la tête, je dois être en forme ! On sera deux coureurs de Wallonie Bruxelles au départ avec Christophe Masson, lui aussi français. Par rapport à des équipes qui aligneront 25-30 coureurs, ce sera difficile mais parfois, ce n’est pas plus mal d’être en minorité si on prend les bonnes roues dans le final. Je ne sais pas si je serai le héros local ce jour-là car peu de monde saura que je suis originaire de là. Je ne dirais pas que ça me fait frissonner mais… ça me donne vraiment envie ! "

Nul n’est prophète en son pays ?

Et cette envie de bien faire, clairement perceptible chez De Winter et Jules, il faudra la canaliser. Notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke (qui avait terminé quatrième d’une étape du Tour de France 1982 qui s’achevait chez lui à Mouscron), membre du comité d’organisation du Championnat de Belgique de Binche, leur conseille de ne pas s’emballer. " Ils auront probablement droit à un public acquis à leur cause. Je sais que Ludwig est très motivé à l’idée de courir devant ses supporters. Ce sera extraordinaire. C’est un rêve pour lui. Avec quelle issue en fin de journée ? Je ne sais pas de quelle manière pourra se concrétiser ce rêve… Mais c’est un coureur qui va faire la course, qui sera un acteur. On va le voir, il ira mouiller son maillot, il va le montrer. J’espère juste qu’il ne va pas trop en faire ! C’est une arme à double tranchant. Avoir des coureurs locaux au départ, ça vaut toujours le coup. Mais, comme on dit, nul n’est prophète en son pays… "