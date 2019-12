Le cycliste belge Cadron victime d'un arrêt cardiaque lors d'une course de VTT

Le cycliste belge Julien Cadron a été victime d'un arrêt cardiaque durant une course de VTT samedi à Deerlijk, en Flandre occidentale, a annoncé son équipe Gaverzicht-Be Okay samedi.

Le coureur tournaisien, âgé de 27 ans, participait à une course de mountainbike à Deerlijk lorsqu'il est subitement tombé de vélo, chute causée par un arrêt cardiaque. Il a été transporté à l'hôpital de Courtrai et plongé dans un coma artificiel. Gaverzicht-Be Okay a indiqué qu'il pouvait respirer de manière indépendante.

Les médecins vont tenter de réveiller Julien Cadron en douceur. "Si cela ne réussit pas aujourd'hui, ils essaieront demain", écrit l'équipe Gaverzicht-Be Okay.