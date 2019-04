Le cyclisme wallon en pleine mutation: Contexte de la création de la FCWB et de l'équipe Wallonie-Bruxelles

A Paris-Roubaix, Philippe Gilbert a montré l'immensité du champion qu'il est. Sur la version juniors, Arnaud De Lie, avec sa septième place, a montré que le vivier wallon existait encore bel et bien. La Wallonie est une terre de cyclisme. La renommée internationale acquise par la Région dans cette discipline est unanimement reconnue à travers des épreuves comme Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Wallonie, la Flèche Wallonne, le Grand Prix de Wallonie, le GP Samyn, le Pino Cérami, la Flèche Ardennaise, l'Eurométropole Tour et le Triptyque des Monts et Châteaux. Pourtant, il est loin le temps où les coureurs avaient l'embarras du choix entre deux, trois, voire plus d'épreuves le même jour. La course cycliste était le point de ralliement des passionnés du vélo, mais aussi l’attraction sportive de la kermesse annuelle du quartier. De plus, selon les dires de Thierry Maréchal, la route n'est plus la priorité absolue à la FCWB. Assiste-t-on à une rupture avec la tradition ?

La Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB) a été créée en 2002 dans le but de promouvoir le vélo sous toutes ses formes tant en Région Wallonne qu’en Région de Bruxelles-Capitale. A ce jour, elle compte une vingtaine d'écoles de cyclisme et 118 clubs avec 3.593 hommes et 486 femmes. Depuis le début, c’est Thierry Maréchal (62 ans) qui en assure la présidence. Ce dernier est donc à la tête de l’institution depuis un peu plus de seize ans soit quatre mandats de quatre ans.

Alors que les classiques wallonnes battent leur plein, c'est l’occasion idéale de dresser un état des lieux du cyclisme wallon sur la route. Est-il aussi malade qu'on essaie de nous le faire croire ? La RTBF s'est penchée sur la situation du cyclisme wallon et a interrogé toutes les parties prenantes : coureurs, équipes, organisateurs, la FCWB et le Ministre des Sports Rachid Madrane. Ce dossier en douze volets a pour but de dresser un bilan complet et nuancé, peut-être moins alarmant qu'il n'y paraît et de faire comprendre que ce sport est en pleine mutation. A noter que cette analyse concerne majoritairement le cyclisme sur route. Cependant, il est impossible d'aborder la route sans parler des autres disciplines du vélo (BMX, VTT, ...). Voici les douze chapitres de ce dossier, à découvrir durant les douze prochains jours sur le site de la RTBF.

Commençons d'abord par rappeler le contexte ayant amené à la création de la FCWB.