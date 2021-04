Le cyclisme sur route va-t-il favoriser le succès du cyclo-cross ?

Depuis quelques années, deux des plus grands champions de cyclo-cross se sont tournés principalement vers la route. Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) enchaînent les succès depuis plus de deux ans dans le peloton professionnel. Ils ont été rejoints ces derniers mois par des coureurs comme Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) ou encore Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Avant Van Aert, victorieux sur Milan-San Remo et Van der Poel, vainqueur sur le Tour des Flandres, seuls quelques coureurs avaient réussi à remporter un monument sur route et à être champion du monde en cyclo-cross : Roger De Vlaeminck, Adrie Van der Poel, mais aussi Pascal Richard.

Pourtant, il semblerait que cette transition du cyclo-cross vers la route ne soit pas neuve : "Je pense qu’il y a eu d’autres coureurs avant les Van Aert, Van der Poel, qui ont contribué à cela. Je pense notamment à Sven Nys qui est aussi une sorte d’icône en Flandre. Il a aussi son centre d’entraînement qui draine beaucoup de jeunes actuellement et qui est d’ailleurs une entreprise commerciale couverte par Golazo et Energy Lab qui fonctionnent très bien. J’ai le sentiment que le phénomène de cyclo-crossmen qui deviennent de bons routiers n’est pas quelque chose de nouveau. On peut en citer de grandes quantités comme Thomas Frischknecht, Klaus-Peter Thaler, les frères De Vlaeminck, Pascal Richard, Lars Boom. Ce sont tous des gars qui ont fait du cyclo-cross et qui sont venus avec de sérieux résultats chercher de bons résultats sur la route", détaille notre consultant Gérard Bulens.