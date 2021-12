Le cyclisme peine à sortir de sa zone grise, les doutes planent toujours

"Les lois sont trop permissives", a insisté Bardet à propos des produits sur lequel le peloton se divise. Les équipes appartenant au Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC) se refusent à les utiliser, les autres non. "C'est aux autorités antidopage de décider si c'est interdit ou non et c'est le problème, car il y a cette zone grise".

Si Bardet s'est interrogé aussi sur le nombre de contrôles hors compétition qu'il juge insuffisant, d'autres coureurs, a appris l'AFP, ont alerté l'UCI en fin de saison. Ils ont fait état de leur perplexité sur ce qui a été appelé en d'autres temps le cyclisme à deux vitesses.

Aussi lucide que pondéré, Guillaume Martin, coureur à la réputation immaculée, a préféré prendre du recul dans un entretien à Ouest-France: "Quand on est dépassé, quand on a des résultats moins bons, on cherche toujours des explications, c'est humain. L'une des explications faciles, c'est de dire que les autres trichent d'une manière ou d'une autre." Et de rappeler: "Le cyclisme de haut niveau se joue tellement à des détails qu'on peut ne pas savoir pourquoi. (...) Je ne passe pas mon temps à me comparer et à être dans le ressentiment sur ce que les autres peuvent faire."

Face à ces controverses, nourries par des performances aussi stupéfiantes que celles de l'Ukrainien Mark Padun (Bahrain) au Critérium du Dauphiné, le double vainqueur du Tour, le Slovène Tadej Pogacar, a botté en touche. "Le cyclisme a un passé sombre", a-t-il répété dernièrement. "On doit vivre avec ces questions et ces suspicions. Même si, je l'avoue, c'est étrange pour moi car je suis né en 1998. Je n'ai aucun souvenir de cette période noire du cyclisme".

Sur lui-même, sur les raisons de sa domination au Tour de France, Pogacar a choisi de plaisanter: "Je suppose que je dois remercier mes parents pour les bons gènes."