Le contre-la-montre des Mondiaux, la grande inconnue du nouveau calendrier

Parmi les conflits engendrés par le nouveau calendrier de l'UCI, un saute aux yeux : le 20 septembre. Ce dimanche là, le peloton du Tour de France ralliera les Champs Elysées et les spécialistes du contre-la-montre se disputeront le maillot arc-en-ciel à Martigny.



Une modification de la programmation des Mondiaux est-elle envisagée/envisageable pour permettre aux coureurs de la Grande Boucle de participer ? La question a été posée à trois reprises pendant la visioconférence de David Lappartient, par plusieurs médias dont la RTBF. Elle a été éludée à trois reprises. A ce jour cela reste donc une énorme inconnue.



Wout Van Aert, qui avait fait de ce mondial un objectif au même titre que le Tour de France ou les Classiques, va-t-il devoir quitter la Grande Boucle pour combiner ses ambitions ? Alors qu'il a sans doute une chance de briller sur les Champs Elysées ? Quid de Tom Dumoulin ou Rohan Dennis autres candidats au titre planétaire qui pourraient aussi être au départ à Nice ?



Quels concurrents pour Evenepoel ?



Ces points interrogations concernent aussi un autre Belge : Remco Evenepoel. Le prodige de Schepdaal va privilégier le Giro et les Mondiaux. Mais qui aura-t-il face à lui ? Vice-champion du monde l'an dernier dans l'exercice chronométré se verra peut-être offrir une chance en ... or de décrocher un premier sacre "seniors".



Pour donner plus de visibilité au chrono, l'UCI a déplacé l'épreuve dans le programme des Mondiaux. Traditionnellement couru en semaine, elle a été avancée au dimanche. Une bonne idée, qui suite aux bouleversements actuels, se transforme en épineuse question.



Il se murmure que le chrono pourrait glisser à la date du mercredi 23. Une solution de bon sens, pas encore confirmée par l'UCI.