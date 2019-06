Le chrono, nouvelle success story belge

Un niveau exceptionnel (Wout Van Aert s’impose avec 31 secondes d’avance sur Yves Lampaert et 38 secondes sur le toujours aussi étonnant Remco Evenepoel), des milliers de spectateurs (les vrais amateurs de cyclisme mais aussi de nombreux vacanciers profitant déjà de l’été à la mer), des médias présents en nombre ... le Championnat de Belgique du contre-la-montre disputé ce vendredi à Middelkerke avait quelque chose d’exceptionnel. Même la météo était exceptionnelle avec des rafales de vent impressionnantes !

"C’était un Championnat de Belgique de haut niveau, peut-être le championnat le plus relevé de ces dernières années. C’est donc magnifique pour moi de décrocher le titre. Avant, les coureurs venaient à ce championnat par obligation. Ce n’est plus le cas désormais !", se réjouissait le nouveau champion Wout Van Aert après ses 38 kilomètres à bloc. "Et puis, après avoir perdu mon maillot noir-jaune-rouge du cyclo-cross cet hiver, je suis heureux de gagner mon maillot annuel !"

Tom Van Damme, le président de la RLVB, la Fédération belge de cyclisme, n’en croyait pas ses yeux en regardant les jeunes Van Aert et Evenepoel sur le podium. "D’abord, je n’ai jamais vu autant de monde à un championnat de Belgique contre-la-montre. Et puis, entamer la compétition avec cinq ou six favoris, c’est super. Tous ces gars ont prouvé dans les compétitions internationales comme le Dauphiné ou le Tour de Suisse qu’ils étaient d’excellents rouleurs. Le chrono, c’est la base du cyclisme."

Preuve de l’incroyable niveau de la compétition disputée à Middelkerke, le recordman du monde de l’heure, Victor Campenaerts, champion d’Europe et de Belgique en titre, a échoué à la quatrième place, à plus d’une minute de Van Aert ! Campenaerts logiquement émoussé par un printemps chargé mais vaincu aussi par des adversaires de taille. Le chrono… c’est la nouvelle success story belge !