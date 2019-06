Dylan Teuns (Barhain-Merida) va tenter de défendre son maillot de leader ce mercredi dans les 26,1 kilomètres du contre-la-montre de Roanne, quatrième étape du Dauphiné.



Notre compatriote, vainqueur lundi, possède 3 secondes d'avance sur Guillaume Martin (Wanty-Gobert). Le Français est son plus proche rival, mais sans doute pas le plus dangereux. Il devra sans doute plus se méfier d'Alexey Lutsenko, Jakob Fuglsang (Astana) ou Chris Froome (Sky), tous pointés à 24 secondes.



"Ce sera une grosse journée et il va falloir que j'essaie de conserver le maillot. Au Tour de Valence, j'étais juste une seconde derrière Tony Martin, et je me sens en bonne forme donc je crois en moi. J'ai bien préparé ce Dauphiné, ainsi que la suite", affirme Teuns.