Le charme des Italiennes

Avec les Strade Bianche et la Lombardie, la Primavera fait rêver le peloton international depuis plus de cent ans. Milan – San Remo attire et attise, nos trois envoyés spéciaux vous expliquent pourquoi selon eux la classique est un rendez-vous à ne pas manquer.

A San Remo c’est l’arrivée du printemps. Les premiers rayons de soleil réchauffent le lungo Mare. Les Italiennes défilent dans les rues commerçantes comme elles le feraient à la semaine de la mode de Milan alors que les terrasses sont à nouveau prises d’assaut le temps d’un espresso ou d’uno bichiere di vino bianco. Mais en cette fin mars, c’est aussi la Primavera qui se prépare. La plus longue classique de l’année, sans réelle difficulté mais avec un charme à nul autre pareil. Nos envoyés spéciaux vous expliquent pourquoi il ne faut pas rater le direct en TV ou en radio.

"Avant, la course se déroulait traditionnellement le 19 mars, jour de la St Joseph. C’était en quelque sorte l’occasion de fêter l’arrivée du printemps" nous explique Laurent Bruwier qui sera aux commandes en télé avec Cédric Vasseur "Maintenant, la date fluctue mais l’idée est toujours là. Milan – San Remo ouvre véritablement la saison des classiques. C’est le premier monument du calendrier et tous les grands sont au départ. Cette fois on y est. Après avoir attendu tout l’hiver les choses sérieuses commencent. C’est parti pour six week-ends de folie."

La loterie réservée aux plus grands

Pour Samuël Grulois, les saveurs sont différentes. "Le cyclisme a toujours agi sur moi comme une madeleine de Proust. Il y a les jouets de mon enfance, les desserts de mon enfance, les dessins animés de mon enfance et… les courses cyclistes de mon enfance. Milan-San Remo en fait inévitablement partie. Quand je pense à la Primavera, je vois Fignon gagner deux fois de suite en 1988 et 1989, je vois l’incroyable Kelly doubler la mise en 1992 après 1986, je vois Chiappucci, Jalabert, Zabel quatre fois, Tchmil le dernier Belge en 1999, Freire, Bettini et plus proche de nous Cancellara, Cavendish, Kwiatkowski et le Requin de Messine Nibali l’an dernier. Dans cette liste, il n’y a que des grands noms."

Et c’est vrai que si elle est souvent comparée à une loterie, la Primavera s’offre rarement à un inconnu. "Eddy Merck qui n’est jamais avare de bons mots, vous reprend illico si vous lui parlez de loterie" poursuit Laurent Bruwier. Sa réplique est devenue culte : " 'T’en connais beaucoup qui ont gagné sept fois à la loterie ?' J’adore."`

"La Classicissima n’a sacré que de grands champions depuis sa première édition en 1907" précise Samuel Grulois qui commentera la course sur Vivacité. "Par la force des choses, ce ne sont plus les idoles de ma jeunesse mais Pélissier, Binda, Bartali, Coppi, Bobet, Van Looy, Gimondi, De Vlaeminck, Saronni ont eux aussi dompté la classique la plus longue de la saison."

Le stress avant les paillettes

Mais si elle est si belle c’est peut-être aussi parce qu’elle est usante. Au-delà des kilomètres qui approchent les 300, les nerfs sont mises à rude épreuve et pas seulement pour les coureurs. "C’est pour moi, le final de course le plus stressant" enchaîne Jérome Helguers habitué de la cohue des lignes d’arrivée. "Dans les autres grandes épreuves de la saison, le nombre de coureurs en mesure de gagner dans les 10 derniers kilomètres n’est jamais aussi grand. Au pied du Poggio et dès le premières rampes, que l’on soit coureur, directeur sportif, journaliste ou téléspectateur, on cherche à faire l’inventaire. Qui est là ? Qui est mal placé en queue de groupe ? Etc. Et ça ressemble parfois à un jeu de cache-cache car dans le Poggio, ça monte très vite ! "

Tout s’emballe. Sur la ligne, dès que les coureurs ont franchi le Poggio, la Via Roma s’anime comme une fourmilière. "A la cabine, c’est la bascule. Une descente rapide, nerveuse, stressante. Au pied de la descente, on s’observe. Mais il ne reste déjà plus que quelques mètres pour faire la différence. En bout de ligne, la nuée de journalistes attend les coureurs. Tout le monde trépigne et cherche le meilleur écran pour découvrir le vainqueur. Personnellement, aucun final de course ne me rend plus nerveux" conclut Jérome Helguers.

La Belgique cherche un successeur à Tchmil depuis 20 ans. On a souvent dit que San Remo était faite pour Gilbert mais en 15 participations, il n’a pas encore réussi à la dompter. Une analyse que l’on peut étendre à Van Avermaet alors qu’Eddy Merckx, en est le recordman absolu avec sept victoires en dix participations… C’est peut-être là la vraie raison de suivre la course.