Le Champion Olympique Miguel Martinez de retour dans les pelotons à... 44 ans

Spécialiste du moutain bike, Miguel Martinez a également roulé sur route. En 2002, avec l'équipe Mapei - Quickstep, il a participé au Tour de France, avant de rejoindre la formation Phonak l'année suivante et de prendre part à son seul Monument, Liège-Bastogne-Liège.

"Tenir deux ans pour pouvoir rouler en course avec mon fils"

Miguel Martinez en 2002 - © MICHEL GOUVERNEUR - BELGA

Près de vingt ans plus tard, qu'attendre du retour de Miguel Martinez dans les pelotons ?

"C'est un contrat de six mois (jusqu'au terme de la saison, ndlr), mais il est renouvelable, a détaillé le grimpeur de poche français à nos confrères de L'Equipe. Je ne serai pas rémunéré, mais la passion est plus importante que l'argent ! J'espère disputer le Tour du Portugal (une des premières courses du calendrier à la reprise, fin juillet) et être en mesure de suivre le rythme des autres coureurs. J'aimerais tenir le coup durant deux ans avec le rêve de courir aux côtés de mon fils, Lenny, qui roule actuellement chez les juniors !"