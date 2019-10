Le champion du Monde Mads Pedersen en guest-star à l'Eurométropole Tour !

Les organisateurs de l’Eurométropole Tour ont cru rêver dimanche dernier en suivant la course en ligne des Championnats du Monde de cyclisme devant leur écran de télévision. Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), vainqueur il y a un an à Tournai et préinscrit pour l’édition 2019, a surpris Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) au sprint pour endosser à la surprise générale le maillot arc-en-ciel. Pour la première fois de sa longue histoire (on disputera ce samedi la 79ème édition d’une course qui s’appelait avant le Circuit Franco-Belge), un champion du Monde en titre prendra le départ de l’épreuve hennuyère. Avis aux amateurs d’autographes et de selfies !

Le départ sera donné sur la Place communale de La Louvière à 13 heures. L’arrivée sera jugée Avenue des Frères Rimbaut à Tournai (où s’était achevée la deuxième étape du Tour de France 2012) vers 17 heures 15 après 176 kilomètres et quatre tours d’un nouveau circuit final qui emmènera les coureurs vers la Côte de Saint-Maur… juge de paix du Championnat de Belgique 1988 remporté par Etienne De Wilde.

On imagine qu’avec son dossard numéro 1 dans le dos, Mads Pedersen sera motivé pour sa première sortie officielle dans la peau d’un champion du Monde. L’organisateur de l’Eurométropole Tour, Louis Cousaert, en est convaincu !

Louis, j’imagine votre surprise et votre émotion dimanche devant votre télé…

" Tous les membres du Royal Cazeau Pédale de Templeuve (NDLR : Le club organisateur de l’Eurométropole Tour) ont sauté de joie, moi le premier ! C’est quelque chose de formidable. C’est une première sur les routes de l’ex-Circuit Franco-Belge désormais Eurométropole Tour d’avoir au départ le champion du Monde en titre. La course a eu lieu il y a à peine six jours… Je me réjouis pour tous les fans de vélo. Ça va être la fête samedi ! "

Pedersen ne sera finalement pas là mardi à Binche-Chimay-Binche, obligé par le sponsor italien Segafredo d’aller rouler en Italie. N’avez-vous pas paniqué en vous disant que, peut-être, il pourrait aussi faire l’impasse sur votre épreuve ?

" Je me suis évidemment tout de suite posé des questions concernant sa présence chez nous après son titre de champion du Monde. Dès lundi matin, j’ai téléphoné au manager de Trek-Segafredo en lui rappelant que Mads était dans la liste initiale des engagés. On a trouvé un accord très facilement et je remercie l’équipe Trek pour son engagement. "

Et donc, jamais dans la longue histoire de votre course, créée en 1924, un champion du Monde en titre n’a pris le départ…

" Jamais, jamais ! Quand on regarde le palmarès, on retrouve bien sûr des coureurs qui ont été sacrés champions du Monde à un moment dans leur carrière, avant ou après leur succès chez nous (NDLR : Le classement final ou une étape quand la course durait plusieurs jours), comme Philippe Gilbert ou Roman Vainsteins. Mais ici, c’est vraiment inédit et formidable pour les deux villes qui nous accueillent, pour toute la Wallonie picarde et tout le Hainaut. J’encourage vraiment les gens à venir applaudir ce champion du Monde qui est un vrai coureur en devenir. Il a gagné l’Eurométropole Tour à seulement 22 ans et de quelle façon ! Il a aussi terminé deuxième du Tour des Flandres l’année passée derrière Gilbert. Et puis, quand vous voyez comment il gagne le Mondial… En regardant la course à la télé, j’avais un peu peur de Trentin mais Pedersen pédalait dans l’huile (sic) ! "

Depuis lundi, je reçois de nombreux coups de téléphone de journalistes voulant la confirmation de sa participation. Il y aura donc pas mal de médias au départ.

Avec sa présence, vous espérerez plus de journalistes, plus de spectateurs sans doute ?

" Oui, bien entendu. D’ailleurs, depuis lundi je reçois de nombreux coups de téléphone de journalistes voulant la confirmation de sa participation. Il y aura donc pas mal de médias au départ. La Ville de La Louvière a prévu une petite réception pour mettre Mads à l’honneur. Idem à Tournai où on lui remettra un cadeau-souvenir. "

Qu’importe son résultat, on verra donc Pedersen sur le podium ?

" Oui ! On a un accord avec l’équipe. "

Il faut sensibiliser le public non-connaisseur… c’est " le " meilleur coureur du monde qui sera là !

" Oui, c’est ça un Championnat du Monde ! Pedersen aura le titre pendant une année avec toute la notoriété qui va avec. C’est vrai que pouvoir applaudir le champion du Monde sur nos terres, à La Louvière et à Tournai, je trouve que c’est vraiment le summum ! "

Il faudra voir comment il a digéré sa semaine… Il a sans doute fêté son titre comme il se doit ! Il est peut-être fatigué, démotivé…

" Non, non. Il n’est pas fatigué du tout ! Il doit honorer sa fin de saison. Il va devoir quand même montrer son maillot de champion du Monde. Je ne le connais pas personnellement mais quand je vois sa condition de dimanche dernier, je suis certain qu’il va faire la fin de saison à fond ! "