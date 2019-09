Le champion de France espoirs de cyclisme signe deux ans chez Wanty Gobert

Le champion de France espoirs Théo Delacroix a signé son premier contrat professionnel avec Wanty Gobert, a annoncé vendredi l'équipe cycliste belge. Après un stage effectué durant l'été, Delcroix s'est engagé jusqu'à la fin 2022.

Le jeune Français a notamment signé des top-10 sur Liège-Bastogne-Liège U23 (9e), Annemasse-Bellegarde et retour (9e) et des 14e places au Tour du Jura et à Paris-Mantes-en-Yvelines. Après avoir découvert le peloton professionnel sur le Tour de Burgos avec Wanty-Gobert, l'Espoir 2e année a été sacré champion de France U23 à Beauvais, mi-août.