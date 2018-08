Le champion de France Anthony Roux prolonge chez Groupama-FDJ

Anthony Roux, le champion de France de cyclisme sur route, a prolongé son contrat de deux ans avec son équipe actuelle Groupama-FDJ. Le coureur de 31 ans a couru pour l'équipe du WorldTour tout au long de sa carrière et est maintenant lié jusqu'à la fin de l'année 2020.

"Le fait de le garder parmi nous était important car j'aime ce coureur. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2008 chez nous. Pour fêter son dixième anniversaire au sein de notre formation, il a reçu la plus belle des récompenses : être champion de France. Anthony est un coureur qui peut apporter de grands succès à l'équipe", a écrit le patron de l'équipe Marc Madiot.

Outre le titre de champion de France, Roux a également remporté cette année une étape du Tour du Limousin et de la Route d'Occitanie (ex-Route du Sud). Dans la Clasica San Sebastian début août, il a fini troisième derrière son compatriote et vainqueur Julian Alaphilippe et Bauke Mollema. Roux a battu pour la dernière place sur le podium notamment Greg Van Avermaet.