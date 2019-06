Le Champion de Belgique Yves Lampaert s'adjuge la Gullegem Koerse

"Philippe, qu'est-ce que tu fais!": Lampaert euphorique dans les bras de Gilbert à Roubaix -... Philippe Gilbert a remporté pour la première fois de sa carrière Paris-Roubaix, après un final de course animé par le Liégeois et son équipier Yves Lampaert. Si Gilbert monte sur la première marche du podium, son compatriote signe une troisième place et s'est montré extrêmement heureux pour Philippe Gilbert. Juste après l'arrivée, les deux hommes se sont retrouvés et Yves Lampaert s'est jeté dans les bras du Remoucastrien, en criant sa joie. "Oooooh, Philippe qu'est-ce que tu fais???!!! Qu'est-ce que tu fais!!!!! un monument!" C'est effectivement un autre monument sur lequel Philippe Gilbert grave son nom, après le Tour de Lombardie (2009 et 2010), Liège-Bastogne-Liège (2011) et le Tour des Flandres (2017). Il ne lui manque plus qu'une seule course, Milan-Sanremo pour rejoindre Rik Van Looy, Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck, le trois seuls à avoir dompté les 5 plus belles classiques du calendrier.