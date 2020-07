Le CDJ a constaté que la scénographie de l'interview en ligne (RTBF) d'un coureur cycliste a mis en avant une marque au-delà de ce qui était raisonnable, favorisant la confusion publicité – information

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 24 juin 2020 qu’une interview du coureur cycliste Philippe Gilbert réalisée sous forme d’un tirage du Lotto et diffusée sur le site web et les réseaux sociaux de la RTBF contrevenait à l’art. 13 (confusion publicité – information) du Code de déontologie et à la Directive sur la distinction entre publicité et journalisme (2015).

S’il a constaté que l’apparition continue à l’écran des marques figurant sur le maillot du coureur était inhérente à la présence de ce dernier et ne tenait pas à la volonté du média, le Conseil a aussi observé que le fait de scénariser l’interview sous forme de tirage Lotto – en allant jusqu’à en reprendre l’habillage musical – et d’intituler la séquence en conséquence donnait le sentiment que la citation de cette marque excédait ce qui était raisonnable.

Il a estimé que cette présence indue, combinée à une interview prétexte créait une confusion entre information et action publicitaire. Il a salué l’initiative du média qui après avoir pris connaissance de la plainte a publié un texte précisant la démarche du journaliste mais a regretté que celle-ci n’apparaisse pas en lien avec les publications qui étaient toujours accessibles.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.