Le casse-tête du calendrier cycliste belge

La saison cycliste reprendra le 1er août sous le soleil de Toscane. Les Strade Bianche ouvriront le bal. Première course d’un calendrier new look. L’Union cycliste internationale a donné la priorité aux épreuves World Tour. Les classiques et les 3 grands tours ont trouvé place dans un planning remanié à cause de la crise du coronavirus. En Belgique, des questions subsistent: le championnat national aura-t-il lieu ? Quid du Tour de Wallonie ou du Grand Prix de Wallonie ? Plusieurs organisateurs se sentent lésés. Des épreuves comme la Famenne Ardenne Classic ou le Grand Prix Cerami ont même été annulées. D’autres annulations sont à craindre vu la densité du nouveau calendrier. En ce moment, les discussions vont bon train entre la fédération et les organisateurs qui cherchent la meilleure date possible pour leur épreuve. Il ne reste que quelques jours à la Ligue vélocipédique belge pour remettre son calendrier national à l’UCI. Plusieurs scénarios sont sur la table. Des doutes planent encore, mais les premières tendances se dégagent.

Premiers coups de pédale en Wallonie La première course attendue sur le sol belge devrait être le Tour de Wallonie. L’épreuve organisée par Christophe Brandt devait avoir lieu du 18 au 22 juillet, mais le gouvernement belge a annulé tout événement sportif avant le 1er août. Pour éviter une annulation pure et simple, Christophe Brandt a proposé de nouvelles dates. Il souhaiterait organiser son épreuve du 19 au 23 août. Un moment idéal pour de nombreux coureurs qui pourraient peaufiner leur condition sur les routes wallonnes à une semaine du départ du Tour de France le 29 août, à Nice. Un scénario possible à condition de reporter les championnats nationaux. Le chrono est prévu à Coxyde le 20 août et la course en ligne le 23 août à Anzegem, mais il est fort probable que les championnats de Belgique soient postposés à une date ultérieure.

Le National en septembre ? En Allemagne et aux Pays-Bas, les championnats nationaux n’auront pas lieu en 2020. Fabio Jakobsen et Maximilian Schachmann vont conserver leur maillot distinctif une année supplémentaire. En Belgique, Tim Merlier aura-t-il aussi ce privilège ? Initialement prévus le 21 juin, les championnats de Belgique ont déjà été reportés à la date du 23 août. Il est fort possible que la course soit encore déplacée, car Anzegem, la ville organisatrice refuse que l’épreuve se déroule à huis clos. Les organisateurs comptent évidemment sur la présence de public mais les rassemblements de plus de 2000 personnes sont interdits en Belgique jusqu’au 31 août… Une piste est à l’étude : reporter le championnat national après le Tour de France. La course pourrait avoir lieu en semaine entre le 20 et le 27 septembre. Une semaine normalement réservée aux championnats du monde en Suisse. Mais un report des mondiaux en novembre au Moyen-Orient est envisagé.

Les Canadiennes annulées ? L’espoir de Louis Cousaert Durant l’été, la Brussels Cycling Classic reste prévue le 29 août, le même jour que le grand départ du Tour de France. Un Tour durant lequel plusieurs épreuves belges sont programmées. C’est le cas de l’Eurométropole Tour. La course doit avoir lieu le 12 septembre. Une date qui ne convient pas à l’organisateur, Louis Cousaert. "J’ai demandé à la ligue belge d’organiser la 80ème édition de la course au lendemain de Binche-Chimay-Binche, soit le 7 octobre. Ce serait idéal pour nous, car les équipes seraient déjà en Belgique" explique l’organisateur de l’épreuve tournaisienne. "Mais notre demande a été refusée par la fédération belge car elle donne la priorité aux courses annulées entre le 15 mars et le 1er août". Le Grand Prix de l’Escaut et la Flèche Brabançonne qui sont organisées par Flanders Classics lorgnent aussi sur cette date très prisée. Une date occupée pour le moment par la… kermesse de Zele. Le 12 septembre reste le jour le plus probable pour l’Eurométropole Tour. Avec quels coureurs ? Quelles équipes au départ ? C’est toute la question. Louis Cousaert n’exclut pas une annulation, car l’épreuve hennuyère serait en concurrence avec le Tour de France (29/08 – 20/09), Tirreno Adriatico (7-14/09) et les courses canadiennes prévues les 11 et 13 septembre. Un calendrier démentiel. 4 fronts de course simultanés. Impossible dans ces conditions de réunir un plateau relevé. Seul espoir de Louis Cousaert ? L’annulation des épreuves canadiennes. Les Grands Prix de Québec et de Montréal seraient fortement menacés. Un long vol charter est difficile à mettre en place vu les conditions sanitaires imposées par le coronavirus. Et peu d’équipes souhaitent faire le déplacement de l’autre côté de l’Atlantique uniquement pour 2 courses alors que tout le calendrier UCI est concentré en Europe.

Les Ardennaises avant les Flandriennes Le spectre de l’annulation plane aussi sur le Grand Prix de Wallonie (16/09) et la Primus Classic (19/09). L’épreuve wallonne qui arrive au sommet de la Citadelle de Namur est en concurrence directe avec le Tour de France. Une perspective qui ne réjouit pas Christophe Brandt. L’administrateur délégué du TRW Organisation ne souhaite pas organiser sa course sans avoir la garantie d’avoir un minimum de visibilité à la télévision. Un élément capital pour les partenaires et les sponsors. Une autre date n’est pas envisagée dans un calendrier déjà hyper chargé. Le 30 septembre, les coureurs auront rendez-vous avec le Mur de Huy. Une Flèche Wallonne qui se disputera 3 jours avant le départ de Giro. 4 jours avant Liège-Bastogne-Liège. Le Tour d’Italie se déroulera pendant le triptyque ardennais. Des classiques wallonnes placées exceptionnellement avant les Flandriennes. Des courses dans le vent et sur les pavés qui débuteront par Gand-Wevelgem (11/10), suivi d’A Travers la Flandre (14/10) et du Tour des Flandres (18/10). Un calendrier belge qui se clôturera par les 3 Jours de Bruges – La Panne (21/10). Chaque fédération nationale a fait ses propositions à l’UCI. L’Union cycliste internationale doit maintenant assembler le puzzle. Trouver le meilleur compromis entre les courses belges, françaises, italiennes, espagnoles,… Le 20 mai, le calendrier complet sera dévoilé officiellement. Il y aura sans doute des déçus. Toutes les courses ne pourront avoir lieu. Et à l’heure actuelle, la reprise de la compétition reste étroitement liée à une sortie de la crise du coronavirus.

Le Tour fin août, le calendrier cycliste redessiné - Cyclisme - 15/04/2020 Le Tour fin août, le calendrier cycliste redessiné, les explications de Christophe Delstanches.