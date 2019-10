Le Canadien Michael Woods s'adjuge Milan-Turin, Tiesj Benoot termine quatrième

Le Canadien Michael Woods (EF Education First) a remporté avec autorité la classique italienne Milan-Turin (1.HC) disputée ce mercredi sur 179 kilomètres devant l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott). Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a pris la quatrième place.

L'arrivée s'est jugée au sommet de la colline de Superga longue de 4,9 km avec un pourcentage moyen de 9,1% et un passage à 14%.

Trois hommes ont tenté leur chance avec, déjà, Michael Woods, l'Espagnol Gorka Izagirre (Astana) et l'Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott). Le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) a tenté d'effectuer la jonction au moment où Woods a remis une accélération. Derrière, Alejandro Valverde, le Colombien Egan Bernal (Ineos) et Adam Yates ont tenté aussi de rejoindre le devant de la course. Dans le dernier kilomètre, Tiesj Benoot et le Néerlandais Bauke Maulema (Trek-Segafredo) ont rejoint les hommes de tête.

Les derniers 500 mètres sont épiques mais Woods, 32 ans, était bien le plus fort et succède au Français Thibaut Pinot. Le Canadien remporte sa quatrième victoire professionnelle après des succès à l'Herald Sun Tour cette année, une étape de la Vuelta l'an dernier et une autre au Tour de l'Utah en 2015.

David Gaudu complète le top 5, Egan Bernal, le vainqueur du Tour de France, prend la sixième place alors que le Tour de Lombardie est au programme samedi.