Le brouillard perturbe le départ du championnat de Belgique cycliste chez les dames

Les championnats de Belgique de cyclisme ont lieu aujourd'hui, dans un calendrier cycliste rempli au chausse-pied, quelques jours après l'arrivée du Tour de France et quelques jours avant les championnats du monde. A Anzegem, les cyclistes hommes et femmes tenteront de succéder à Tim Merlier et Jesse Vandenbulcke.

Chez les dames, la course doit débuter à 9h30. Mais à cause d'un brouillard persistant, l'incertitude régnait encore peu avant 9h30. Les dames ont finalement pu s'élancer peu après 9h30. Les courses seront à suivre sur les médias de la RTBF : la course dames sera à suivre dès 11h30 sur Tipik et sur Auvio, la course masculine à partir de 14h45 sur la Une.