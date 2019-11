Le Britannique Steve Cummings met un terme à sa carrière

Le coureur cycliste britannique Steve Cummings arrête sa carrière à 38 ans. Professionnel depuis 2005, il courait pour Dimension Data ces dernières années. La formation sud-africaine du WorldTour n'a plus de place pour Cummings dans l'équipe la saison prochaine.

En 2004, Cummings a remporté la médaille d'argent dans la poursuite olympique par équipes sur la piste d'Athènes et en 2005, il est devenu champion du monde avec l'équipe britannique. En 2008, il a signé la première des ses 17 victoires professionnelles.

Cummings a gagné deux étapes au Tour de France : en 2015 à Mende et en 2016 au Lac de Payolle. Il compte aussi une victoire au Tour d'Espagne en 2012 et deux titres de champion de Grande-Bretagne de course sur route et contre-la-montre en 2017.

Cummings a commencé sa carrière chez Landbouwkrediet-Colnago et a continué dans l'équipe Discovery de Lance Armstrong, Barloworld, Sky, BMC, MTN-Qhubeka et Dimension Data.