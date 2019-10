Le Britannique Adam Blythe raccroche son vélo

Le cycliste britannique Adam Blythe a annoncé jeudi matin sur Instagram qu'il mettait un terme à sa carrière de cycliste professionnel. Blythe, 30 ans, roulait cette saison chez Lotto Soudal, après avoir déjà fait partie de l'équipe belge du WorldTour entre 2009 et 2011.

"J'ai vécu beaucoup d'histoires et de bons souvenirs ", explique Blythe dans un long article sur les médias sociaux. "Mais j'ai aussi vu le sport changer ces dernières années. Les sacrifices sont devenus de plus en plus grands pour qu'un pro continue à participer au plus haut niveau. Dans cet esprit, il est grand temps de se retirer. Je veux passer plus de temps avec ma femme et mes trois enfants, tout en me concentrant sur d'autres choses que je peux faire pour le sport. J'adore le cyclisme et je ne peux pas m'imaginer ne pas faire partie de ce sport de quelque façon que ce soit. J'ai hâte de trouver de nouvelles opportunités qui se présenteront à moi."

Blyte a remporté la RideLondon Classic (2014), le championnat de Grande-Bretagne sur route (2016), le tour des onze villes (2018), le Mémorial Frank Vandenbroucke (2012), le prix de clôture de Putte-Kapellen (2010), deux étapes et le classement final au Circuit franco-belge (2010), entre autres.

Il a débuté sa carrière professionnelle à l'été 2009 comme stagiaire chez Silence-Lotto. Par la suite, il est resté deux ans chez Omega Pharma-Lotto (2010-2011), son successeur. Ont suivi ensuite des passages à BMC (2012-2013), NFTO (2014), Orica-GreenEdge (2015), Tinkoff (2016), Aqua Blue Sport (2017-2018) et encore Lotto Soudal (2019).

Sa dernière course remonte au mois dernier à Paris-Tours, où il a abandonné.