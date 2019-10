Le BinckBank Tour épinglé par l'Union cycliste internationale en matière de sécurité

Oliver Naesen remporte la 7e étape du BinckBank Tour, Laurens De Plus remporte le général -... Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) s'est imposé sur la septième et dernière étape du BinckBank Tour entre Sint-Pieters-Leeuw et Grammont. Laurens De Plus remporte lui le classement général. Les deux hommes étaient dans l'échappée gagnante aux côtés de Greg Van Avermaet qui a pris la deuxième position sur l'étape du jour. Les 178,1km de cette étape étaient les plus ardus de la semaine. Les treize côtes au programme et autres bosses non-répertoriées ont donc finalement vu s'imposer Oliver Naesen, qui a tiré le meilleur de l'échappée de trois hommes partie à une petite vingtaine de kilomètres de l'arrivée.