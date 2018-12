Le Belge Ryan Cortjens impérial chez les juniors à Namur

Le Belge Ryan Cortjens (IKO-Beobank) a dominé de bout en bout la manche de Coupe du Monde de cyclocross juniors qui s'est déroulée dimanche sur le site de la Citadelle de Namur. Witse Meeussen, 3ème, a conservé la tête du classement général.

Ryan Cortjens, qui s'était classé 4ème en 2017 à Namur, a pris le commandement de la première course de la journée, qui s'est déroulée sous la pluie. Le Belge, déjà auteur de 5 succès cette saison, dont les manches du Superprestige de Gavere et, il y a une semaine, de Zonhoven, a très rapidement pris plus de 30 secondes d'avance sur ses principaux poursuivants, dont le champion du monde britannique Ben Tulett, Meeussen et l'Italien Davide Toneatti.

Cortjens, dont l'avantage sur ses poursuivants a passé la minute, a parfaitement géré sa prestation, signant un très large succès en solitaire, son 6ème de la saison hivernale. Tulett et Meeussen ont complété le podium. Meeussen a, pour sa part, conforté son leadership à la Coupe de Monde juniors. Cortjens a succédé au Suisse Loris Rouiller a palmarès des juniors à Namur.

La Coupe du Monde juniors, qui compte 7 manches, se poursuivra à Heusden-Zolder (26/12), Pontchâteau (Fra, 20/01/2019) et Hoogerheide (P-B, 27/01).