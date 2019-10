Le Belge Ilan Van Wilder, 19 ans, rejoint Sunweb

Ilan Van Wilder roulera à partir de la saison prochaine au sein de l'équipe Sunweb, où il s'est engagé jusqu'en 2022. C'est ce que la formation allemande du WorldTour a confirmé mercredi. Van Wilder quitte les U23 de Lotto Soudal.

Ilan Van Wilder disputait cette année sa première saison chez les espoirs. Il s'est illustré en terminant troisième du Tour de l'Avenir et en remportant une étape de la Course de la Paix, où s'est classé quatrième du général.

Van Wilder a été plus discret aux Mondiaux dans le Yorkshire, où il a pris la 37e place du chrono et la 19e de l'épreuve en ligne.

"Nous suivons sa progression depuis début 2018 et il se confirme comme l'un des plus grands talents de sa génération", a expliqué le coach de Sunweb Marc Reef. "Lors des trois prochaines année, nous allons travailler ensemble au développement progressif d'Ilan comme coureur. Nous avons l'intention de disputer différents types de courses avec lui, mais à l'avenir l'accent sera mis sur le développement de ses capacités en montagne et dans le contre-la-montre."

"Les courses par étapes me conviennent bien et j'ai vraiment hâte d'acquérir plus d'expériences dans ce domaine avec l'équipe Sunweb", a ajouté Van Wilder. "J'aime la vision à long terme que l'équipe a pour moi et le fait qu'elle ne sautera aucune étape en cours de route."