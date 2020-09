Le Belge Henri Vandenabeele 2e du Giro U23 derrière l'insaisissable Pidcock

Le coureur belge de 20 ans Henri Vandenabeele (U23 Lotto-Soudal) a pris la 2e place du classement final du Giro d’Italia U23 derrière le Britannique Tom Pidcock samedi. Sans contrat pour l’année prochaine, le jeune Belge avait pris le départ de la dernière étape à la 4e place du général. Flanqué dans la roue de Pidcock, il a distancé ses adversaires dans le terrible et mythique Mortirolo (11,8 km à 11%) pour finalement terminer à la deuxième place de l’étape au sommet de l’ascension de l’Aprica.

Au classement, Vandenabeele finit avec 2 : 25 de retard sur le dominateur Pidcock. Un résultat inespéré pour le coureur de Lotto Soudal qui se présentait avec des ambitions modestes sur ce 'Baby' Giro'.

Tom Pidcock, 21 ans, a lui terminé ce Tour d’Italie en beauté avec une troisième victoire d’étape lors d’une semaine significative pour la suite de sa carrière. Double champion du monde de cyclocross juniors et vice-champion du monde en titre chez les seniors derrière Mathieu van der Poel en 2020, Pidcock se distingue une fois de plus sur route où il a notamment conquis un titre de champion du monde espoirs contre-la-montre (2017) et deux victoires sur Paris-Roubaix en juniors (2017) et en espoirs (2019).