Le bad boy Moscon exclu pour avoir lancé un vélo sur Debusschere

Gianni Moscon (Ineos) a été exclu du Circuit Het Nieuwsblad par le jury des commissaires. L’Italien a, une nouvelle fois, montré une bien triste facette de son caractère. Il a été pris dans une chute. Sous le coup de l’énervement et pour dégager son vélo, le coureur d’Ineos a balancé une autre bicyclette en direction de Jens Debusschere.



Une attitude inqualifiable qui a conduit à la seule sanction possible : sa mise hors course. Averti de la décision, il a arraché son dossard.



Moscon n’en est pas à son coup d’essai. A 25 ans, le coureur de Trente accumule presque autant de casseroles que de victoires (8). Il a déjà été sanctionné pour des propos racistes en vers Kevin Reza ou pour avoir frappé Elie Gesbert sur le Tour. Sébastien Reichenbach avait accusé le quatrième des derniers Mondiaux d’avoir provoqué volontairement sa chute. En 2017, Moscon a été disqualifié des mondiaux pour un abri prolongé derrière les voitures.