Le 72e Kuurne-Bruxelles-Kuurne relifté et moins favorable aux sprinters

La 72e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro) présentera d'importantes modifications, a-t-on appris mardi lors de la présentation du nouveau parcours à Courtrai. Les organisateurs ont en effet prévu 75 kilomètres de nouvelles routes et on réduit le nombre d'ascensions qui passe de 13 à 11. Pourtant, l'épreuve s'annonce plus pimentée que par le passé et moins abordable pour les sprinters.

La deuxième course du calendrier cycliste belge est programmée le dimanche 1er mars avec un départ traditionnel depuis l'hippodrome de Kuurne et une arrivée tout aussi habituelle sur la Brugsesteenweg.

"On va toujours commencer par les ascensions du Volkegemberg et l'Eikenmolen mais c'est après que de sérieux changements ont été apportés", a expliqué le directeur de course Peter Debaveye. "Au lieu de nous diriger vers l'Onkerzeleberg, nous partirons directement vers Zottegem. Nous avons voulu emprunter des routes plus larges en pensant avant tout à la sécurité des coureurs. Cela a donc comporté un changement au niveau du profil. Kuurne-Bruxelles-Kuurne est une course traditionnellement promise aux sprinters. Je pense qu'il était temps d'aller vers autre chose. Les purs sprinters vont désormais trouver un parcours plus compliqué sous leurs roues", a annoncé Peter Debaveye.

"Dans la région de Zwalm, on va trouver des routes vallonnées où il y a beaucoup de zones exposées au vent. Renaix deviendra ensuite le coeur de notre parcours. Deux nouvelles côtes feront alors leur apparition sur le parcours: le Mont-Saint-Laurent et la Bossenaarstraat, l'autre versant du Taaienberg. Via le Vloesberg, nous reviendrons par la suite sur le Kluisberg pour retrouver le parcours habituel et ce jusqu'au Vossenhol où nous nous dirigerons vers Bellegem pour affronter un secteur pavé compliqué. Une fois dans Kuurne, les coureurs parcourrons une unique boucle de 15 kilomètres", a détaillé le directeur de course.

L'an dernier le Luxembourgeois Bob Jungels s'était imposé en solo en devançant le Britannique Owain Doull et le Néerlandais Niki Tersptra. La dernière victoire belge remonte à 2016 avec le succès de Jasper Stuyven.

Outre les équipes du WolrdTour, les trois équipes Procontinentales Sport Vlaanderen-Baloise, Circus-Wanty Gobert et Total-Direct Energie sont assurées d'être présentes. Les organisateurs peuvent encore offrir quatre invitations pour le 2e volet du week-end d'ouverture de la saison de cyclisme sur route en Belgique.

La liste des ascensions:

Volkegemberg, Eikenmolen, Bossenaarstraat, Mont Saint-Laurent, La Houppe, Kanarieberg, Kruisberg, Hotond, Knokteberg, Vieux Quaremont, Kluisberg.