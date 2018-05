Le 39ème Tour de Wallonie s'élancera le 28 juillet de La Louvière

Les cinq étapes de la 39ème édition du Tour de Wallonie (2.HC) ont été présentées jeudi au Centre Keramis à La Louvière. L'épreuve orchestrée par le TRW Organisation prendra son départ le 28 juillet dans la Cité des Loups.

Postposé d'une semaine en 2018, le Tour de Wallonie se déroulera du 28 juillet au 1er août, en cinq étapes, sur la distance de 878,7 kilomètres. La course visitera la Wallonie d'Ouest et Est et passera dans toutes les provinces wallonnes.

Le grand départ sera inédit, à La Louvière, qui a jadis accueilli le départ du Circuit Franco-Belge. L'arrivée finale de l'épreuve sera jugée le 1er août à Waremme qui avait déjà accueilli l'arrivée de la 4ème étape de l'épreuve en 2014.

"La philosophie de la course est toujours un peu la même : donner la chance à tout le monde, à différents types de coureurs. Le but est de faire un parcours équilibré. Les coureurs nous demandent de leur proposer un parcours relativement exigeant. Chaque jour, il y a moyen de s’exprimer. Il y a des difficultés, il y a une étape un peu plus sélective sur la Roche. A Herstal, c’est une arrivée pour puncheurs. A Waremme, ça devrait normalement être pour les sprinters… C’est intéressant" a déclaré au micro de la RTBF le directeur de l'épreuve Christophe Brandt.

Le parcours sera pimenté par 27 difficultés dont, notamment, la côte de la Citadelle de Namur dans la finale de la 2ème étape qui fera un clin d'œil au GP de Wallonie, les côtes de Samrée et du Pied Monté dans la finale de la 3ème étape, les côtes de Vivegnis et de l'Abbaye dans la finale de le 4ème et le Mur d'Amay dans la dernière étape.

L'édition 2017 du Tour de Wallonie avait vu la victoire du Belge Dylan Teuns devant un autre Belge, Tosh Van der Sande, et le Français Benjamin Thomas.

Alors qu’on évoquait il y a quelques jours un possible rassemblement à l’avenir de différentes courses wallonnes à la fin du mois de juillet, il se pourrait bien que le Tour de Wallonie change de date en 2019. Rien n’est encore décidé mais les responsables de TRW’Organisation semblent suivre de près le dossier concernant le… Ster ZLM Toer. L’épreuve néerlandaise, qui était programmée du 13 au 17 juin, vient d’être retirée du calendrier faute de villes-étapes candidates. Si la disparition définitive de la course devait se confirmer pour la saison prochaine, une date se libérerait donc mi-juin. Une date qui pourrait, pourquoi pas, intéresser les patrons du Tour de Wallonie. Mais ce ne sont là que des supputations évidemment.