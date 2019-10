Paris-Tours 2017 - Cyclisme - 08/10/2017 Matteo Trentin (Quick-Step Floors) s'est imposé ce dimanche sur Paris-tours. Très bien emmené par Niki Terpstra dans le dernier kilomètre, il offre une dernière victoire à son équipe avant son transfert chez Orica Scott. C'est la deuxième fois (2015,2017) que le coureur s'impose sur la dernière classique de la saison, et la septième victoire d'un coureur italien. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), tenant du titre et favori a chuté alors qu'il restait 17km de course, il a repris sa course mais n'est plus parvenu à jouer la gagne.