Laurens Sweeck remporte le premier cyclocross de la saison à Eeklo

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté dimanche le premier rendez-vous de cyclocross de la saison disputé à Eeklo dans le cardre de l'Ethias Cross, circuit qui remplace le Brico Cross. En l'absence des cadors que sont Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, Laurens Sweeck, 25 ans, a devancé son coéquipier Eli Iserbyt. Quinten Hermans, 3e complète le podium.

Le champion de Belgique, Toon Aerts est quatrième. Le Brico Cross a ainsi été remplacé par l'Ethias Cross dans le calendrier. Huit manches sont au programme. Après Eeklo, les spécialistes des labourés auront rendez-vous à Meulebeke (05 octobre), Kruibeke (12 octobre), Beringen (26 octobre), Essen (07 décembre), Bredene (30 décembre) et, en 2020, à Maldegem (05 février) et Hulst, aux Pays-Bas (16 février).

Par rapport à l'année dernière, Grammont, Renaix et Lokeren disparaissent du calendrier et sont remplacée par Eeklo, Kruibeke et Beringen. L'Ethias Cross n'est pas un criterium de régularité au sens strict du terme. Il n'y a pas de points à gagner à chaque manche et donc pas de classement ni de vainqueur final.