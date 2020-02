Laurens Sweeck gagne à Middelkerke et remporte le classement final du Superprestige

Laurens Sweeck a remporté, samedi, en solitaire la dernière manche du 38e Superprestige de cyclocross à Middelkerke en 1 heure, 2 minutes et 30 secondes. Alors qu'il n'a glané qu'une seule course sur les sept cross disputés, le coureur de chez Pauwels Sauzen-Bingoal en profite pour devancer son coéquipier Eli Iserbyt au classement final. Il succède ainsi au palmarès au Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur l'an dernier de ce challenge de régularité.

L'objectif du Cross de la Mer du Nord était de départager les coureurs de l'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal, Laurens Sweeck et Eli Iserbyt, dans la course à la victoire finale du Superprestige. Le champion de Belgique totalisait alors 69 points, soit un de plus que son équipier. Lars van der Haar, troisième, suivait, de son côté, à cinq 5 unités.

Sweeck s'est envolé vers la victoire dès le quatrième tour (sur 9). Lancé à sa poursuite, le duo composé d'Iserbyt et de Toon Aerts n'aura, en effet, jamais réussi à refaire son retard. Aerts termine finalement à la deuxième place à 15 secondes. Iserbyt complète le podium à 22 secondes.

Au classement final du Superprestige, Sweeck l'emporte avec 84 points. Iserbyt compte trois unités de moins. van der Haar est troisième avec 76 points.

Chez les dames, le cross de Middelkerke est revenu à la championne du monde Ceylin del Carmen Alvardo (Alpecin-Fenix). La Néerlandaise de 21 ans s'est imposée au sprint devant ses compatriotes Denise Betsema et Annemarie Worst. Elle en profite pour rafler le Superprestige devant une autre néerlandaise Yara Kastelijn et Worst.

Ellen Van Loy, septième, a réalisé la meilleure performance belge de la journée. Sanne Cant, vainqueure du Superprestige l'année dernière, ne s'est classée que dixième.

Enfin, Thibau Nys a parachevé sa domination chez les juniors en empochant sa quatrième victoire en Superprestige. Déjà champion de Belgique, d'Europe et du Monde, le fils de Sven Nys remporte également le challenge de régularité devant Lennert Belmans et Ward Huybs.