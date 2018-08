Laurens De Plus quitte Quick-Step Floors pour LottoNL-Jumbo

Laurens De Plus, 22 ans, quittera Quick-Step Floors au terme de la saison pour rejoindre LottoNL-Jumbo, a confirmé mercredi la formation néerlandaise.

"Je pense que c'est l'équipe idéale pour moi, a déclaré De Plus. LottoNL-Jumbo a prouvé qu'elle travaillait bien avec les jeunes et qu'ils peuvent y développer leurs qualités. La manière dont l'équipe a roulé durant le Tour de France m'a motivé. C'est une chance unique pour moi de développer mes qualités et j'espère à terme pouvoir me montrer dans les grands Tours. La bonne ambiance au sein de l'équipe est aussi très importante pour moi", a ajouté De Plus.

De Plus aura notamment pour équipiers Maarten Wynants et Floris De Tier.