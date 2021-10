Larmes et course à pied : Tom Paquot et Kévin Van Melsen, deux Wallons en galère sur Paris-Roubaix

Le Liégeois Tom Paquot n'oubliera pas de sitôt sa première participation à Paris-Roubaix : le jeune coureur de 22 ans a franchi la ligne d'arrivée sur le vélodrome de Roubaix plus de quarante minutes après le vainqueur, l'Italien Sonny Colbrelli, après avoir roulé seul sur les pavés pendant plusieurs heures...

►►► À lire aussi : Sonny Colbrelli émerge d’un Enfer du nord légendaire

►►► À lire aussi : Le débriefing de Cyril : "Vermeersch, une vraie révélation"

Arrivé hors délai, Tom Paquot a livré quelques détails de sa journée à nos confrères de L'Équipe. "J'ai fait 150 kilomètres seul, dont 50 sans être ravitaillé, a souligné le coureur de l'équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles. Parfois, les émotions prennent le dessus, et vous ne pouvez rien y faire : lors des cinq derniers kilomètres, j'ai plus pleuré que lors des deux dernières années ! J'ai cru arrêter 30 fois, mais je voulais continuer. J'ai tout vécu sur ce Paris-Roubaix, mais je tenais à rejoindre le vélodrome."

Si Tom Paquot a réussi à boucler cette édition légendaire de l'Enfer du Nord, ce n'est pas le cas de Kevin Van Melsen, et pour cause : l'expérimenté coureur verviétois a vécu un tas de galères pendant la course... et il préfère en rire.

"Une selle cassée, deux crevaisons, une chute..., a détaillé Kévin Van Melsen sur les réseaux sociaux. Et malheureusement je n’ai plus trouvé de quoi me dépanner à 40 kilomètres de l’arrivée malgré deux kilomètres de course à pied dans le secteur de Mons-en -Pévèle. Bref, déçu, mais Roubaix c’est ça aussi !"