Laporte s'impose dans la 1ère étape au Luxembourg, Gaudin reste leader

Le Français Christophe Laporte s'est imposé au sprint jeudi au terme de la première étape du Tour du Luxembourg cycliste (2.HC) disputée sur la distance de 186,7 kilomètres entre Luxembourg et Hesperange. Le maillot jaune de leader est resté sur les épaules du Français Damien Gaudin (Direct Energie), vainqueur du prologue mercredi soir dans la capitale.

L'étape a été animée par une échappée de quatre coureurs: le Neérlandais Jan Willem Van Schip (Roompot-Nederlandse Loterij), le Polonais Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice), les Allemands Florian Nowak (Lotto-Kern Haus) et Lukas Meiler (Vorarlberg-Santic). L'écart des fuyards a culminé à 5 minutes après 6 kilomètres de course. Leur avantage a progressivement fondu dans les 3 circuits locaux pimentés par l'ascension de la côte de Syren. Jan-Willems Van Schip a été le dernier à résister au retour du peloton emmené par les équipes Direct Energie et WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Le regroupement général s'est produit à 5 kilomètres de l'arrivée. Le sprint, perturbé par une chute au dernier kilomètre, a vu la victoire du Français Christophe Laporte, devant le Luxembourgeois Alex Kirsch (WB-Aqua Protect-Veranclassic). Avec ce 5e succès de l'année, Laporte a offert à Cofidis sa 10e victoire de la saison, la 3e dans une épreuve hors-catégorie.

La deuxième étape sera disputée vendredi entre Rosport et Schifflange sur la distance de 170,1 kilomètres. La troisième étape se déroulera samedi entre Eschweiler et Differdange (163,8 km) et la quatrième et dernière dimanche entre Mersch et Luxembourg (176 km) où sera connu le successeur à Greg Van Avermaet, vainqueur de l'épreuve grand-ducale en 2017.