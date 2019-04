Lance Armstrong a touché 950.000 euros pour participer au Tour Down Under 2009

Lance Armstrong a touché 1,5 millions de dollars australiens (950.000 euros environ) pour participer au Tour Down Under 2009. C'est ce qu'a révélé lundi Rob Lucas, trésorier du gouvernement d'Australie du Sud.

Lance Armstrong, suspendu pour dopage après ses aveux en 2013, avait pendu son vélo au crochet en 2005, mais était revenu dans le peloton en 2009. Le Tour Down Under était la première course de la seconde partie de sa carrière.

La clause de confidentialité liant le Texan aux organisateurs de l'épreuve ayant été levée, Rob Lucas a révélé la somme versée à Armstrong, dont les frais d'avion, d'hôtel, et de nourriture avaient aussi été pris en charge.