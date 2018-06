Lampaert: "J'ai attaqué pour assurer la victoire d'équipe"

Yves Lampaert a conquis sa 2e tunique nationale en deux ans dimanche dans la course en ligne à Binche après son succès en 2017 dans le contre-la-montre. Mais son attaque dans la finale à Binche devait en fait favoriser le sprint de Philippe Gilbert, son coéquipier chez Quick-Step Floors.

"L'équipe Quick-Step Floors est magnifique cette saison, nous sommes très forts et nous avons un gros collectif qui travaille pour les victoires et on l'a encore prouvé à Binche", a commenté Yves Lampaert. "Quand j'ai démarré, je n'ai rien pu dire à Philippe car c'était difficile. Philippe était le plus fort pour le sprint et j'ai attaqué pour lui et pour forcer Stuyven à faire le bond. Mais ça ne s'est pas passé comme je l'entendais. Ce n'est pas si simple de gagner. Nous avons été dans toutes les échappées, je suis très content pour l'équipe".

Champion de Belgique du contre-la-montre l'an dernier, Yves Lampaert a commenté la valeur de son nouveau maillot national. "Il m'est difficile de faire un choix parmi mes plus belles victoires, entre Binche, le titre mondial de CLM par équipes au Qatar et A travers la Flandre en 2017 et cette année. Mais Binche est assorti du maillot national, ce qui est très spécial car je vais le porter pendant un an".