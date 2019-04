Lampaert : "Campenaerts peut-il réussir son défi ? Oui car il est un peu fou" - Cyclisme -... Yves Lampaert, Deceuninck-Quick Step, 28 ans, 3ème de Paris-Roubaix dimanche. Vice-champion de Belgique du contre-la-montre en 2016 derrière... Victor Campenaerts, champion de Belgique en 2017 devant... Campenaerts, 3ème en 2018 derrière De Gendt et... Campenaerts ! Ces deux-là sont inséparables et sont depuis plusieurs années, sans aucune discussion, les deux plus grands spécialistes belges du chrono. Rivaux, par la force des choses. Mais amis aussi. Nous avons évoqué la tentative de record de l'heure de Victor Campenaerts avec un Yves Lampaert admiratif.