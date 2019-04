Lampaert, ambitieux, espère un super résultat dans l'Enfer du Nord

Yves Lampaert dispute dimanche son cinquième Paris-Roubaix, sa course préférée. En 2015, il a obtenu son meilleur résultat : septième. "Cette course de printemps me convient le mieux", a-t-il déclaré jeudi soir face à la presse. "Je vais y aller à fond avec l'équipe."

Cinquième de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, septième du Circuit Het Nieuwsblad, huitième d'À Travers les Flandres et dix-septième du Tour des Flandres. Yves Lampaert n'a pas eu de victoire ni de meilleur résultat ces dernières semaines, mais il est satisfait de son printemps au cours duquel il a fait beaucoup de travail pour les autres membres de son équipe Deceuninck-Quick Step.

"J'ai l'impression d'avoir fait un nouveau pas en avant ", a-t-il déclaré. "Je crois que j'ai disputé mon meilleur printemps à ce jour, mais j'ai opéré un peu à l'ombre de l'équipe. Bien sûr, j'aimerais gagner moi-même, c'est ce que tous les coureurs veulent, mais ça ne marche pas toujours. Le plus important, c'est de gagner avec l'équipe."

Dimanche, sa dernière chance de succès personnel l'attend, après quoi son printemps des classiques sera terminé. "Je ne ressens plus aucune pression. Je n'ai pas besoin de gagner. Bien que je sois ambitieux et que j'espère un résultat de qualité. Nous débutons avec une équipe forte, avec trois atouts à jouer. Avec Gilbert et Stybar, j'ai un rôle protecteur. Iljo et Tim sont nos 'assistants' qui doivent contrôler l'échappée, Kasper (Asgreen) et Florian Sénéchal sont les hommes qui doivent anticiper quand un grand groupe part et Stybar, Gilbert et moi sommes attendus dans la finale."

Lampaert a terminé troisième de l'étape de Roubaix du dernier Tour de France. "Cela m'a donné confiance. Cela m'a montré une fois de plus que j'aime beaucoup les pavés. Me suis-je entraîné au sprint ? Non, pas spécialement, car la piste de Roubaix est complètement différente de celle du Blaarmeersen à Gand où nous nous entraînons souvent en hiver. Je ne suis pas non plus lent au sprint, certainement pas après une finale si difficile. L'an dernier j'ai été seulement devancé par Degenkolb et Van Avermaet (l'arrivée du Tour n'était pas jugée sur la piste du vélodrome, ndlr). Je souhaite une course difficile avec une finale qui se lance tôt et avec plusieurs de nos leaders en tête. Alors nous pourrons jouer sur notre force numérique."

Après Roubaix, le champion de Belgique va pouvoir souffler. "Il y a encore quelque chose dans le réservoir", a-t-il précisé. "Mais je serai heureux quand le printemps sera fini. J'ai roulé à un niveau élevé depuis un certain temps et un retour au calme sera le bienvenu."