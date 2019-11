La Vuelta 2020 avant le Tour, Van der Poel, inspiré par van Aert, pourrait débuter sur les Grands Tours

Mathieu van der Poel a été élu cycliste de l’année 2019 aux Pays-Bas. Il en a profité pour évoquer ses projets pour la saison prochaine. Et même au-delà.



Le phénomène néerlandais a ciblé un grand objectif en 2020 : les Jeux Olympiques de Tokyo en VTT. Il rêve de décrocher l’or et va s’en donner les moyens. Mais après ses multiples victoires sur la route, il sera aussi attendu. Il pourrait faire ses débuts dans sur un grand tour. "Peut-être que je participerai à la Vuelta, mais rien n’est encore sûr. Je ne roulerai pas le Tour parce que je vais disputer les JO et que le calendrier permet difficilement de combiner les deux", explique van der Poel à NUsport.



Pour voir, le polyvalent néerlandais sur les routes de la Grande Boucle, il faudra donc attendre 2021. L’idée fait son chemin. "C’est une possibilité, mais rien n’est encore décidé à ce sujet."



Les performances de Wout van Aert, son rival en cyclocross, vainqueur à Albi, ont en tout cas aiguisé son appétit. "Ce qu’il a fait est très beau. Wout et moi, nous nous tirons vers le haut. Sa performance sur le Tour est pour moi une bonne indication de ce que je pourrais faire dans cette course. Cela me fait un peu rêver. Si Wout a gagné ce sprint, j’aurais normalement pu être là aussi".



Après les duels en cyclocross, après les sprints à couteaux tirés (comme au Elfstedenronde), ces deux immenses talents pourraient donc animer les Grands Tours.