La Vuelta 2019, le dernier rêve du cyclisme sud-américain pour réaliser un carton plein

Le Tour d’Espagne, dernier grand Tour de la saison, s’élance aujourd’hui de Salines de Torrevieja (près d’Alicante). Un Tour, à nouveau, très montagneux avec huit arrivées au sommet. Les grimpeurs ont donc une belle carte à jouer. Parmi eux quelques coureurs sud-américains seront particulièrement motivés à l’idée de faire aussi bien que les coureurs britanniques en 2018.

Chris Froome au Giro, Geraint Thomas au Tour de France et enfin Simon Yates à la Vuelta… Le God Save the Queen avait résonné sur les trois grands Tours l’an dernier. Mais cette année l’accent et les hymnes ont changé.

Grâce à l’équatorien Richard Carapaz vainqueur du Tour d’Italie et au colombien Egan Bernal lauréat de la Grande boucle c’est cette fois l’Amérique du Sud qui peut envisager le triplé. Mais pas grâce à ces deux-là.

Bernal a choisi de ne pas venir et une chute dans un critérium oblige Carapaz à faire l’impasse.

Le public latino misera donc sur Nairo Quintana. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2016, le natif de Tunja vise un troisième succès sur un grand Tour et pourrait s’appuyer sur son coleader, et champion du monde, Alejandro Valverde pour étouffer une concurrence assez peu relevée. En l’absence des cadors de l’équipe Ineos et des frères Yates, les plus sérieux concurrents de Quintana se nomment Fuglsang, Kruiswijk ou encore Roglic.

Mais en cas de défaillance, comme sur le dernier Tour de France, les supporters colombiens ne seront pas dépourvus d’espoirs. Ils pourront se rabattre sur Rigoberto Uran (Education First), Miguel Angel Lopez (Astana) ou dans une moindre mesure Esteban Chaves (Mitchelton Scott).

Au total onze coureurs colombiens prendront le départ de ce Tour d’Espagne avec l’espoir de surfer sur la belle vague sud-américaine qui déferle sur le cyclisme et d’entendre résonner à nouveau leur hymne national dans trois semaines à Madrid.

Onze Belges au départ

Avec onze représentants, la délégation belge sera moins étoffée que sur le dernier Tour de France. Mais la qualité, elle, est bien présente et plusieurs coureurs "noir-jaune-rouge" pourraient s’illustrer lors des trois prochaines semaines. A commencer par Philippe Gilbert. Le coureur wallon s’est déjà imposé à 5 reprises sur les routes de la Vuelta et dans une équipe dénuée de leader il devrait avoir l’occasion de jouer sa carte personnelle à l’une ou l’autre reprise, histoire de s’offrir un dernier joli bouquet au sein de la formation Deceuninck-Quickstep. La formation Lotto-Soudal s’aligne aussi avec l’ambition d’animer la course et compte sur ses anciens lauréats (Jelle Wallays en 2018, Sander Armée en 2017 et Thomas De Gendt 2017) pour lever les bras.