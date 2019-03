La ville néerlandaise d'Alkmaar organisera l'Euro de cyclisme en août

Les Championnats d'Europe de cyclisme sur route ont été officiellement attribués à Alkmaar. La commune néerlandaise s'était portée candidate après le retrait d'Annecy. L'Union européenne de cyclisme (UEC) a confirmé ce lundi qu'elle sera la ville hôte de cet Euro.

L'Euro sera organisé du 7 au 11 août. Treize titres seront mis en jeu : la course en ligne et le contre-la-montre chez les messieurs et les dames pour les élites, les espoirs (U23) et les juniors ainsi que le nouveau mix relay, un relais avec des équipes composées de coureurs et de coureuses. Cette nouvelle épreuve remplace le contre-la-montre par équipes.

Le peloton empruntera le centre historique, les moulins dans le polder et les pavés de la Munnikenweg.

L'UEC était à la recherche d'un nouveau site pour l'Euro car la ville française d'Annecy s'était retirée l'été dernier. Alkmaar a prévu un million d'euros pour l'événement.

L'Euro sur route est un événement relativement jeune. Le Slovaque Peter Sagan a remporté la première édition en 2016. Le Norvégien Alexander Kristoff (2017) et l'Italien Matteo Trentin (2018) lui ont succédé au palmarès. Victor Campenaerts a remporté le contre-la-montre en 2017 et 2018.

Chez les dames, le titre est revenu aux Néerlandaises Anna van der Breggen (2016) et Marianne Vos (2017) et à l'Italienne Marta Bastianelli (2018).