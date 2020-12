La superbe saison de Lotte Kopecky récompensée par le Vélo de Cristal 2020

Deux titres de championne de Belgique (en ligne et contre-la-montre), une victoire au Giro, une campagne des classiques impressionnante de régularité, Lotte Kopecky a été omniprésente cette saison. Elle a logiquement remporté le Vélo de Cristal 2020.



"Je suis très heureuse de cette reconnaissance. Et je constate que j’ai pu, malgré les circonstances difficiles et incertaines, rester constante dans mes prestations. De la première à la dernière course, j’ai lutté pour les prix", a détaillé la sprinteuse de Rumst qui succède au palmarès de ce un trophée organisé par le journal Het Laatste Nieuws à Sanne Cant. Elle avait déjà gagné le "Flandrien" fin novembre.



Un titre libérateur à Anzegem



Quatre fois deuxième par le passé, Kopecky a enfin enfilé le maillot noir-jaune-rouge de la course en ligne. Sur le tracé d’Anzegem, elle était la grande favorite. Elle a endossé pleinement ce rôle en durcissant la course d’entrée puis en tentant par tous les moyens (mais en vain) de se débarrasser de Jolien D’hoore. Elle est enfin parvenue à maîtriser ses nerfs dans un final tendu pour émerger au sprint.



"C’est l’un de mes moments forts d’une saison courte mais intense", a confié Kopecky. "Mais je pense que c’est surtout ma victoire d’étape au Giro qui a marqué les esprits des gens. Je place ce succès au sommet, car c’était mon premier grand succès international sur la route."



Cette victoire italienne est aussi prestigieuse que symbolique. Kopecky s’est imposé au sprint oui, mais au sommet d’une bosse. Un signe de sa progression quand la route s’élève. Ce qui ouvre des perspectives pour l’avenir.



Quitter le cocon Lotto pour mieux éclore en 2021 ?



Sa capacité à rivaliser avec les meilleurs dans les côtes, elle l’a confirmé à pendant les classiques. Son automne flandrien a été impressionnant : 5 courses, une victoire, trois podiums et une quatrième place !



Kopecky a franchi un cap. La saison prochaine marquera un grand tournant dans sa carrière. A 25 ans, elle va quitter Lotto-Soudal, son équipe de toujours, pour rejoindre Liv Racing. Sans doute un peu mieux épauler, elle pourra continuer à rêver grand sur la route. Comme sur la piste. Son duo avec Jolien Dhoore constituera une vraie chance de médaille pour la Belgique à Tokyo.