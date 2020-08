L'équipe Deceuninck Quickstep a publié un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi afin de donner des nouvelles de son sprinter, Fabio Jakobsen, qui a lourdement chuté lors de l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne.

"La situation de Fabio Jakobsen est sérieuse mais est en ce moment stable" explique le communiqué. "Les examens n'ont pas révélé de lésion au cerveau ou à la moelle épinière mais, vu la gravité des nombreuses blessures, il est toujours maintenu dans un coma artificiel et doit être monitoré de près dans les jours qui viennent, à l’hôpital Wojewódzk de Katowice."

Jakobsen a été tassé peu avant la ligne par son compatriote Dylan Groenewegen dans un sprint à pleine vitesse, en faux-plat descendant, et a été projeté par-dessus les barrières. Quelques mètres avant l'arrivée, Groenewegen s'est déporté sur la droite et a gêné avec son coude Jakobsen, qui s'est envolé dans les barrières. Il a heurté de plein fouet un juge de course qui se trouvait à hauteur de la ligne, derrière une barrière. Après la violente chute, les médecins craignaient pour la vie du jeune Néerlandais (23 ans), l'une des étoiles montantes du sprint, estimant que son pronostic vital était engagé.

Groenewegen, le premier à avoir franchi la ligne, a été disqualifié par le jury des commissaires. L'Union cycliste internationale (UCI) a condamné "fermement le comportement dangereux" de Groenewegen qu'elle a jugé "inacceptable" et a déclaré saisir la commission disciplinaire "pour demander des sanctions à la mesure de la gravité des faits".

