La première édition du Tour d'Arabie Saoudite aura lieu du 4 au 8 février

Le Tour d'Arabie Saoudite fait son apparition au calendrier cycliste international. La première édition de cette épreuve de catégorie 2.1 se déroulera du 4 au 8 février, a annoncé mardi ASO, l'organisateur de l'épreuve.

La course s'élancera de Riyadh, la capitale saoudienne, et empruntera des routes "dans des déserts et des canyons, et également des circuits urbains au coeur de la modernité". La course offrira des possibilités aux sprinters et aux punchers et devrait convenir aux coureurs de style flandrien, selon le communiqué d'ASO, organisateur également, entre autres, du Tour de France, du Tour d'Oman ainsi que du rallye Dakar, dont la prochaine édition aura lieu en janvier 2020 en Arabie Saoudite.

"Depuis plusieurs années, les saisons cyclistes connaissent des temps forts aux quatre coins du monde. Nous sommes acteurs de l'émergence d'un nouveau théâtre de compétition au Moyen-Orient, qui correspond aux demandes des coureurs en début d'année", déclare Yann Le Moenner, CEO d'ASO. "Cette nouvelle course représente à la fois un défi d'organisation excitant, un événement sportif cohérent pour toute une catégorie de coureurs et une opportunité de découvrir de nouveaux paysages pour les téléspectateurs. C'est également l'occasion pour nous de contribuer au développement du vélo pour tous dans le royaume".