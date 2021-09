La nouvelle saison de cyclo-cross commence à Lokeren, sans van der Poel et van Aert

La saison de cyclo-cross en Belgique débute samedi avec le Rapencross de Lokeren. Mathieu van der Poel et Wout van Aert sont absents, au contraire d’Eli Iserbyt, Toon Aerts ou encore Laurens Sweeck. Les fans sont à nouveau autorisés.

"Pour l’instant, le parcours est assez rapide mais il est malgré tout devenu plus compliqué qu’avant car nous avons ajouté deux passages sur le Mont Henri, la seule montée du tracé", a détaillé l’organisateur Bram De Brauwer, précisant que le sens de la course avait été inversé. Cette édition servira aussi de répétition générale avant le National 2023 prévu en janvier à Lokeren.

Absent du calendrier en 2019, le Rapencross s’était déroulé en 2020 à huis clos en raison de la crise sanitaire. C’est le premier rendez-vous dans les labourés auquel pourra assister du public. "Nous allons travailler avec le Covid Safe Ticket, cela nous permet d’accueillir des fans", a ajouté l’organisateur.

Les courses élites dames et messieurs débuteront respectivement à 16h15 et 17h30. En 2020, Eli Iserbyt s’était imposé devant Toon Aert et Laurens Sweeck.