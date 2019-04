La nouvelle génération au pouvoir ? Philippe Gilbert, tel le dernier irréductible gaulois face à l'envahisseur

Premier monument de la saison : Julian Alaphilippe, 26 ans, triomphe sur la Via Roma. Deuxième monument : Alberto Bettiol (25 ans) remporte le Tour des Flandres devant Kasper Asgreen (24). Un phénoménal Mathieu Van der Poel (24) se classe quatrième. Troisième monument : Nils Politt (25 ans) s’incline sur la piste du vélodrome de Roubaix face à un héroïque Philippe Gilbert, de onze ans son aîné.

Au moment où une (très) belle jeunesse insuffle un véritable souffle nouveau au cyclisme mondial, un irréductible Remoucastrien s’accroche et résiste à l’envahisseur avec bravoure et panache. Gilbert, c’est un peu Astérix qui finit encore et toujours par gagner malgré une jeunesse forte et ambitieuse.

Ne nous y trompons pas, dans un cyclisme belge où, à l’exception de Greg Van Avermaet et de l’infortuné Sep Vanmarcke, la plupart des valeurs sûres vont seulement arriver à maturité, Gilbert est un champion hors norme. Oliver Naesen et Yves Lampaert (28), Tim Wellens, Dylan Teuns et Victor Campenaerts (27), Jasper Stuyven (26) et Tiesj Benoot (25) doivent encore progresser et déjà pointe Wout Van Aert (24), en attendant Jasper Philipsen (21), Bjorg Lambrecht (22) ou Lionel Taminiaux (22).

Le constat est le même en-dehors de notre Royaume. Bob Jungels (26), Maximilian Schachmann (25) et Matej Mohorič (24) ont déjà bien animé ce début de saison. Chez les sprinters aussi la relève est là. Les Cavendish, Kittel et autres Greipel sont déjà dépassés par Dylan Groenewegen et Pascal Ackermann(25), Caleb Ewan et Fernando Gaviria (24) ou Fabio Jakobsen (22).

Enfin, dans les épreuves par étapes l’heure d'Egan Bernal (22), vainqueur de Paris-Nice, et de Tadej Pogačar (20), vainqueur du Tour d’Algarve, va bientôt sonner encore plus fort. En attendant Remco Evenepoel (19). Quand le nouveau prodige du cyclisme belge est né, en janvier 2000, Gilbert avait 17 ans et demi. Philippe venait de remporter, l’année précédente, douze succès dans la catégorie des juniors. Roulez jeunesse !