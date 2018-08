La nouvelle équipe CCC Worldtour vise Geraint Thomas

La nouvelle équipe polonaise CCC WorldTour, née de la fusion entre BMC Racing et CCC Sprandi Polkowice, a proposé un contrat au vainqueur du dernier Tour de France Geraint Thomas pour le recruter, a fait savoir son directeur sportif.

"On lui a fait une offre et on attend sa réponse", a déclaré mercredi Piotr Wadecki au site polonais Przeglad Sportowy.

CCC WorldTour, qui concourra dans la catégorie reine World Tour en 2019, veut faire de Geraint Thomas, dont le contrat chez Sky arrive à expiration fin 2018, son leader sur les grands Tours, alors que le Gallois de 32 ans doit continuer à partager ce statut avec Christopher Froome au sein de la formation britannique.

"Chez nous, Geraint saura dès janvier prochain que son objectif sera le Tour de France, et nous serons totalement focalisés sur lui", a ajouté Wadecki.

Thomas avait affirmé que l'équipe Sky et son manager étaient comme une famille pour lui, mais qu'il ne fermait pas la porte à un départ. Pour garder le dernier vainqueur du Tour de France, la formation britannique serait prête à lui offrir un salaire annuel de 3,9 M EUR.