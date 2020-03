Chantal Blaak - © RTBF

La Néerlandaise Chantal Blaak réalise le triplé sur le Samyn des Dames - Grand Prix Samyn 2020 -... La Néerlandaise Chantal Blaak (Boels-Dolmans Cycling Team) s’est adjugée en surclassement le Samyn des Dames, deuxième épreuve de la Lotto Cycling Cup, ce mardi en début d’après-midi à Dour. Sacrée Championne du Monde en 2017, Chantal Blaak a attaqué à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée et n'a jamais été rejointe. Elle a devancé de près de deux minutes sa coéquipière luxembourgeoise Christine Majerus (Boels-Dolmans Cycling Team), deuxième, et la Belge Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies), troisième. Déjà lauréate de l'épreuve hennuyère en 2015 et 2016, la Néerlandaise a donc remporté trois des neuf éditions du Samyn des Dames. Elle succède au palmarès à sa compatriote et coéquipière Jip van den Bos, qui l'avait emporté il y a douze mois.