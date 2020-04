La médaillée olympique Jolien D'hoore propose de faire des courses pour les personnes âgées ou dans le besoin

Jolien D'Hoore bronzée dans l'Omnium - Cyclisme sur Piste - Jeux Olympiques 2016 - 25/03/2020 La Belge Jolien D'hoore a décroché mardi soir la médaille de bronze lors de l'omnium olympique de cyclisme sur piste au Vélodrome de Rio. La Gantoise a remporté un total de 199 points lors des six épreuves. Elle est devancée par la Britannique Laura Trott (230 points), qui s'empare de l'or, et de l'Américaine Sarah Hammer (206 points). Jolien D'hoore, 2e avant la course aux points, a empoché 27 points lors de cette ultime épreuve et n'a été dépassée que par Hammer qui en a récolté 34. La cycliste sur piste belge avait terminé lundi la première journée de l'omnium à la deuxième place du classement.