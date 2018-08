La liste des engagés du BinckBank Tour

Liste des engagés au BinckBank Tour (WorldTour) du 13 au 19 août:

Team Sunweb (All):

1. Edward Theuns; 2. Roy Curvers (P-B); 3. Michael Matthews (Aus); 4. Christopher Hamilton (Aus); 5. Sören Kragh Andersen (Den); 6. Martijn Tusveld (P-B); 7. Maximilian Walscheid (All)

Quick-Step Floors (Bel):

11. Niki Terpstra (P-B); 12. Tim Declercq; 13. Fabio Jakobsen (P-B); 14. Yves Lampaert; 15. Maximilian Schachmann (All); 16. Florian Sénéchal (Fra); 17. Zdenek Stybar (Tch)

Mitchelton-Scott (Aus):

21. Caleb Ewan (Aus); 22. Luke Durbridge (Aus); 23. Alexander Edmondson (Aus); 24. Mathew Hayman (Aus); 25. Christopher Juul Jensen (Den); 26. Roger Kluge (All); 27. Svein Tuft (Can)

Team Sky (G-B):

31. Dylan van Baarle (P-B); 32. Leonardo Basso (Ita); 33. Diego Rosa (Ita); 34. Owain Doull (G-B); 35. Kristoffer Halvorsen (Nor); 36. Christopher Lawless (G-B); 37. Lukasz Wisniowski (Pol)

Bora-Hansgrohe (All):

41. Matteo Pelucchi (Ita); 42. Maciej Bodnar (Pol); 43. Jay Mc Carthy (Aus); 44. Gregor Mühlberger (Aut); 45. Daniel Oss (Ita); 46. Juraj Sagan (Svq); 47. Rüdiger Selig (All)

BMC Racing Team (USA):

51. Greg Van Avermaet; 52. Jean-Pierre Drucker (Lux); 53. Stefan Küng (Sui); 54. Miles Scotson (Aus); 55. Nathan Van Hooydonck; 56. Francisco Ventoso (Esp); 57. Loïc Vliegen

Movistar (Esp):

61. Hector Carretero (Esp); 62. Eduardo Sepulveda (Arg); 63. Jorge Arcas (Esp); 64. Victor De La Parte (Esp); 65. Nuno Matos (Por); 66. Dayer Quintana (Col); 67. Jasha Sütterlin (All)

Astana (Kaz):

71. Michael Valgren Andersen (Dan); 72. Laurens De Vreese; 74. Oscar Gatto (Ita); 75. Andriy Grivko (Ukr); 76. Riccardo Minali (Ita); 77. Magnus Cort Nielsen (Dan); 78. Dimitriy Gruzdev (Kaz)

Bahrain-Merida (Bah):

81. Borut Bozic (Sln); 82. Yukiya Arashiro (Jap); 83. Manuele Boaro (Ita); 84. David Per (Sln); 85. Luka Pibernik (Sln); 86. Matej Mohoric (Sln); 87. Ramunas Navardauskas (Lit)

Ag2r-La Mondiale (Fra):

91. Oliver Naesen; 92. Gediminas Bagdonas (Lit); 93. Rudy Barbier (Fra); 94. Nico Denz (All); 95. Julien Duval (Fra); 96. Alexis Gougeard (Fra); 97. Stijn Vandenbergh

Team LottoNL-Jumbo (P-B):

101. Dylan Groenewegen (P-B); 102. Lars Boom (P-B); 103. Amund Jansen (Nor); 104. Paul Martens (All); 105. Timo Roosen (P-B); 106. Jos van Emden (P-B); 107. Gijs Van Hoecke

Lotto-Soudal (Bel):

111. Tim Wellens; 112. Victor Campenaerts; 113. Enzo Wouters; 114. Jens Debusschere; 115. Frederik Frison; 116. Remy Mertz; 117. Nikolas Maes

UAE Team Emirates (VAE):

121. Diego Ulissi (Ita); 122. Filippo Ganna (Ita); 123. Manuele Mori (Ita); 124. Yousif Mirza (EAU); 125. Jan Polanc (Sln); 126. Aleksandr Riabushenko (Blr); 127. Ben Swift (G-B)

EF Education Forst-Drapac (USA):

131. Sep Vanmarcke; 132. Matti Breschel (Dan); 133. Sebastian Langeveld (P-B); 134. Logan Owen (USA); 135. Thomas Scully (N-Z); 136. Tom Van Asbroeck; 137. Julius van den Berg (P-B)

Trek-Segafredo (USA):

141. Jasper Stuyven; 143. Matthias Brandle (Aut); 144. Markel Irizar (Esp); 145. Ryan Mullen (Irl; 146. Mads Pedersen (Dan); 147. Boy van Poppel (P-B); 150. Ruben Guerreiro

Groupama-FDJ (Fra):

151. Davide Cimolai (Ita); 152. Daniel Hoelgaard (Nor); 153. Matthieu Ladagnous (Fra); 154. Tobias Ludvigsson (Suè); 155. Valentin Madouas (Fra); 157. Romain Seigle (Fra); 159. Ignatas Konovalovas (Lit)

Katusha-Alpecin (Sui):

161. Marcel Kittel (All); 162. Alex Dowsett (G-B); 163. Viacheslav Kuznetsov (Rus); 164. Marco Mathis (All); 165. Baptiste Planckaert; 166. Mads Schmidt (Dan); 167. Rick Zabel (All)

Dimension Data (AfS):

171. Tom-Jelte Slagter (P-B); 172. Nicholas Dlamini (AfS); 173. Nicolas Dougall (AfS); 174. Ryan Gibbons (AfS); 175. Reinardt Janse Van Rensburg (AfS); 176. Scott Thwaites (G-B); 177. Julien Vermote

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

181. Piet Allegaert; 182. Aimé De Gendt; 183. Milan Menten; 184. Edward Planckaert; 185. Jonas Rickaert; 186. Thomas Sprengers; 187. Dries Van Gestel

Roompot-Nederlandse Loterij (P-B):

191. Jan-Willem van Schip (P-B); 192. Jesper Asselman (P-B); 193. Elmar Reinders (P-B); 194. Nick van der Lijke (P-B); 195. Sjoerd van Ginneken (P-B); 196. Taco van der Hoorn (P-B); 197. Coen Vermeltfoort (P-B)

Wanty-Groupe Gobert (Bel):

201. Timothy Dupont; 202. Frederik Backaert; 203. Tom De Vriendt; 204. Xandro Meurisse; 205. Dion Smith (N-Z); 206. Guillaume Van Keirsbulck; 207. Pieter Van Speybroeck

WB-Aqua Protect-Vranclassic (Bel):

211. Kenny Dehaes; 212. Ludwig De Winter; 213. Kevyn Ista; 214. Alex Kirsch (Lux); 215. Dimitri Peyskens; 216. Lukas Spengler (Sui); 217. Maxime Vantomme

Veranda's Willems-Crelan (Bel):

221. Sean De Bie; 222. Dries De Bondt; 223. Stijn Devolder; 224. Aidis Kruopis (Lit); 225. Senne Leysen; 226. Stijn Steels; 227. Zico Waeytens